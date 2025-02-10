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Wildberries запустил продажу подержанных автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries начал продавать на своей онлайн-площадке автомобили с пробегом, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

Сейчас на платформе представлены модели брендов KIA, Renault, Volkswagen, Audi, Changan и других. Стоимость машин начинается от 950 тысяч рублей. Для заказа требуется стопроцентная предоплата.

Категорию запустили с помощью компании Pango Cars, специализирующейся на продаже машин с пробегом. Воспользоваться услугой на стартовом этапе можно только на территории Москвы и Московской области.

Продавец доставит транспорт в согласованное место, также забрать его можно в дилерском центре. Специалисты изучат опыт работы сервиса в тестовом режиме, после чего расширят зону доставки транспорта.

Впервые автомобили появились в продаже на Wildberries весной 2024 года, однако на площадке до последнего времени были доступны только новые машины.

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Авто #Авторынок #Торговля
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