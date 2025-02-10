Трамп отказался говорить, как часто он общается с Путиным

Президент США Дональд Трамп не стал уточнять информацию о том, как часто и когда он общался с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп повторил, что у него были контакты с Путиным. «Они были», — сказал он в ответ на вопрос журналистов из пресс-пула Белого дома. При этом президент США не стал раскрывать содержание контактов. Не ответил он и на вопрос о том, как часто говорит с российским лидером.

По словам президента США, уже есть подвижки на пути к урегулированию конфликта на Украине. «Мы видим прогресс», — отметил он.

«Думаю, я встречусь с Путиным. В нужное время»,— сказал Трамп журналистам.

Ранее издание Newsweek рассказало о трех «больших подарках», которая администрация Трампа сделала Путину.