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Newsweek рассказал о трех подарках Путину от Трампа

Источник:
Newsweek
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Egorka72

За 2024 год рост цен на товары повседневного потребления выросли на 11%.... Где рост то? У банкиров в...

krasprol

Так про этот рост в карманах и говорил Мишустин.Только,по видимому,из скромности забыл упомянуть,чьи...

Улитка на склоне

Да кто поверит то в такие сказки? Растут только цены. А производство снижается.

pepelmetal

Хахах, типичное "а вот в России"))