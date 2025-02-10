Newsweek рассказал о трех подарках Путину от Трампа

Европа задумалась над реанимацией «Северных потоков»

Кулеба предрек смерть подписавшему мир с отказом от территорий

Зеленский назвал одно условие для переговоров с Путиным

Лавров пообещал отстоять мир, основанный на итогах Второй мировой

Еще по теме

0 0 2

Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter