Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за расследования против Соединенных Штатов и их союзников.

«МУС без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал расследования в отношении персонала Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль, и еще больше злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта», — приводит РБК текст указа.

В документе также подчеркивается, что МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является стороной Римского статута или членом суда.

Действия МУС посягают на суверенитет США и подрывают критически важную работу в области национальной безопасности и внешней политики американского правительства и союзников Вашингтона, в том числе Израиля, говорится в указе.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации детей, которых на самом деле спасали от обстрелов и вывозили из зоны боевых действий. Россия также не является стороной Римского статута.