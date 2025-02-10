Новосибирский микроминиатюрист нарисовал «Мона Лизу»

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин повторил полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») — результат он показал в телеграм-канале.

Размер работы, нарисованной маслом, — 12х10 миллиметров вместе с золотой рамкой. Вместо кисти микроминиатюрист использовал один волосок. По словам Анискина, на работу ушло 2,5 месяца, потому что масляная краска долго сохнет.

«"Джоконда" оказалась самой сложной для меня картиной. Было сложно вообще все: и лицо, и руки, и фон, и одежда... Особенную сложность для меня представляли складки одежды на руках. Смотрел на них и не понимал: как их рисовать и с чего начать. Но, вроде, они получились неплохо», — поделился Анискин.

Параллельно с «Джокондой» микроминиатюрист рисовал «Даму с горностаем». Сейчас в его планах «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи и «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера.

«Девушку с жемчужной сережкой» Анискин уже рисовал в 2021 году. Тогда же он ее продал, сумму не разглашал.

Среди работ художника — мамонт на срезе волоса, синичка на срезе яблочной косточки, самое маленькое Знамя Победы.