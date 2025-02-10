НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новосибирский микроминиатюрист нарисовал «Мона Лизу»

Источник:
Sibnet.ru
327 0

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин повторил полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») — результат он показал в телеграм-канале.

Размер работы, нарисованной маслом, — 12х10 миллиметров вместе с золотой рамкой. Вместо кисти микроминиатюрист использовал один волосок. По словам Анискина, на работу ушло 2,5 месяца, потому что масляная краска долго сохнет.

«Мона Лиза» Владимира Анискина
Фото: © Владимир Анискин

«"Джоконда" оказалась самой сложной для меня картиной. Было сложно вообще все: и лицо, и руки, и фон, и одежда... Особенную сложность для меня представляли складки одежды на руках. Смотрел на них и не понимал: как их рисовать и с чего начать. Но, вроде, они получились неплохо», — поделился Анискин.

Параллельно с «Джокондой» микроминиатюрист рисовал «Даму с горностаем». Сейчас в его планах «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи и «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера.

«Девушку с жемчужной сережкой» Анискин уже рисовал в 2021 году. Тогда же он ее продал, сумму не разглашал.

Среди работ художника — мамонт на срезе волосасиничка на срезе яблочной косточки, самое маленькое Знамя Победы.

Еще по теме
«Мона Лизу» в Лувре покажут за отдельную плату
Танцовщик Сергей Полунин объявил об эмиграции из России
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Третье уголовное дело заведут на писателя Акунина
смотреть все
Культгид #Искусство #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Опубликован план Трампа по завершению конфликта на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Топ комментариев

Egorka72

За 2024 год рост цен на товары повседневного потребления выросли на 11%.... Где рост то? У банкиров в...

krasprol

Так про этот рост в карманах и говорил Мишустин.Только,по видимому,из скромности забыл упомянуть,чьи...

Улитка на склоне

Да кто поверит то в такие сказки? Растут только цены. А производство снижается.

pepelmetal

Хахах, типичное "а вот в России"))