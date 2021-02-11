Сибирский левша показал создание миниатюрной копии картины Вермеера

Новосибирский мастер Владимир Анискин показал на видео, как он полтора месяца рисовал миниатюрную копию картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», сообщил он на странице в «ВКонтакте».

«Работу делал полтора месяца. Рисунок выполнен масляными красками. Приходилось ждать до трех дней пока просохнут слои краски. Оклад выполнен из золота. Габаритные размеры оклада 14х11,5 миллиметров», — написал Анискин.

По его словам, копию картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» он уже продал, сумму не разглашает. Анискин признался, что планирует сделать серию копий картин знаменитых художников.

Микроминиатюрист Владимир Анискин в прошлом году попал в Книгу рекордов Гиннеса с самой маленькой в мире копией монеты. Микроминиатюрист сделал самую маленькую золотую копию червонца «Сеятеля», отчеканенного в СССР в 1923 году. Диаметр копии монеты порядка трех миллиметров.