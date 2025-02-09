Гидрометцентр сообщил о полном замерзании Байкала

Озеро Байкал полностью замерзло, толщина льда на юге будет увеличиваться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Озеро Байкал полностью покрылось льдом, на севере отмечается большая толщина — до 40 сантиметров. На юге водоема лед будет крепчать, сейчас там 8-18 сантиметров», — рассказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, в регионе отмечаются сильные морозы, затем температура повысится на 7-8 градусов, тем не менее значения составят 25-30 градусов мороза.

«Поэтому даже повышение температуры не приведет к таянию льда на Байкале», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.