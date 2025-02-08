Россия осталась ключевым экспортером удобрений в США

Россия по итогам 2024 года на пятую часть сократила поставки удобрений в США, однако осталась вторым основным поставщиком этой продукции в Штаты, свидетельствуют данные американской статистики.

В общей сложности за год Соединенные Штаты закупили у России удобрений на 1,1 миллиарда долларов, уточнили РИА Новости. Доля российских удобрений в американском импорте снизилась с 14,8% в 2023 году до 12,3%.

США в прошлом году сократили закупки всех удобрений в целом почти на 5% — до 8,7 миллиарда долларов. Экспорт удобрений из Канады снизился на 15,6%, до 3,7 миллиарда долларов, а ее доля — с 48,3% до 42,8%.

Еврокомиссия в минувшем январе объявила о планах повысить импортные пошлины на азотные и комплексные удобрения из России и Белоруссии вплоть до заградительного уровня в течение 2025–2028 годов.

В дополнение к ставке 6,5% с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года планируется установить пошлину 40–45 евро за одну тонну. Заградительный тариф могут ввести раньше, если поставки удобрений из России будут выше определенного уровня.