Путин заявил о недовольстве высшим образованием в стране

Президент России Владимир Путин озвучил результаты опроса россиян, который показал, что высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы.

Общероссийский «Народный Фронт» с одной из платформ рекрутинга провел опрос, в котором приняли участие 4 тысячи респондентов: студентов вузов, колледжей, работников предприятий, представителей бизнеса из 80 регионов.

«Большинство респондентов — 65% считают, что высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Президент также обратил внимание на то, что 38% опрошенных заявили, что полученное образование им не пригодилось. «Доля недовольных полученным образованием, особенно высока среди молодых специалистов до 33 лет», — отметил Путин.

По его словам, «надо исходить из того, чтобы выстраивать их работу таким образом, чтобы это шло на пользу их будущей работе и их будущей профессии».