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Путин заявил о недовольстве высшим образованием в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин озвучил результаты опроса россиян, который показал, что высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы.

Общероссийский «Народный Фронт» с одной из платформ рекрутинга провел опрос, в котором приняли участие 4 тысячи респондентов: студентов вузов, колледжей, работников предприятий, представителей бизнеса из 80 регионов.

«Большинство респондентов — 65% считают, что высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Президент также обратил внимание на то, что 38% опрошенных заявили, что полученное образование им не пригодилось. «Доля недовольных полученным образованием, особенно высока среди молодых специалистов до 33 лет», — отметил Путин.

По его словам, «надо исходить из того, чтобы выстраивать их работу таким образом, чтобы это шло на пользу их будущей работе и их будущей профессии».

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Топ комментариев

GammiPluh

У вас не знаю, чей ты там и для кого пишешь даже угадывать не хочется

aevaev

вот так с виду нормальный человек превращается в кусок г

Nik3316

"Так что сделаем так: дайте нам.... " ахахахахаха ну Зеле ну клоун))))))))))))))))

KENTSeryga

Что ещё попросит господин Зеленский? Пусть идёт овец пасти ядерное оружие ему подавай. Он реально хочет...