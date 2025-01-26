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Как найти время для чтения книг

Источник:
Sibnet.ru
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Многие люди хотели бы читать книги, но не находят времени или достаточной мотивации для этого. Профессор Университета Сан-Франциско-де-Кито Ева Лансот посоветовала, как выработать привычку к регулярному чтению.

Профессор рекомендовала обзавестись большим количеством книг. Их скопление будет побуждать к чтению. Лансот также дала совет читать одновременно больше одной книги. Одни (художественные) больше подходят для чтения на ночь, другие (научно-популярные) — днем.

По мнению Лансот, следует установить цель для сеанса чтения. Например, можно поставить перед собой задачу прочитать за раз 50 страниц. Профессор советует читать только те книги, которые действительно интересны. Заставлять себя поглощать неинтересные произведения — лучший способ отбить желание, отметила она.

Лансот рекомендовала также читать книги на всех носителях — бумажных и электронных (ридере, смартфоне, планшете). Тогда можно будет посвящать чтению любое свободное время — по дороге на работу, в очереди в кассу.

Для большей мотивации профессор посоветовала отслеживать прогресс. Можно составлять списки книг и отмечать в нем прочитанные издания с указанием дат.

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