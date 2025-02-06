Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео

Минобороны показало кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ, которые пытались провести контратаку в Курской области около населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

«Расчеты FPV-дронов соединения морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск "Север" уничтожили бронетехнику штурмовых групп противника», — сообщило ведомство в официальном телеграм-канале.

На опубликованных кадрах дроны российских военных успешно уничтожают танки, бронемашины, а также бронетранспортеры украинской армии. Ранее ведомство уточнило, что украинские военные предприняли попытку контрнаступления в Курской области.

По данным Минобороны, ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Однако наступление было своевременно выявлено, подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации отразили контратаку.

По предварительным данным, потери ВСУ в ходе этой атаки оцениваются в шесть танков, три машины разминирования, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.