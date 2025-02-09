НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сколько можно сэкономить при отказе от алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
359 1

Россияне в среднем тратят на алкоголь 17 417 рублей в год, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

«Расходы на спиртное складываются из множества небольших трат. В среднем один россиянин за год выпивает 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка», — сказал Щербаченко в интервью «Газете.ру».

Если учесть минимальные розничные цены, то на пиво уходит 9 540 рублей, на водку — 3 839 рублей, на вино — 1 434 рубля, а на коньяк — 2 604 рубля. В сумме это 17 417 рублей, подсчитал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак алкоголь меняет личность

По словам экономиста, сэкономленную сумму можно разместить на банковском вкладе, можно ее направить на погашение части кредита или сделать себе давно желаемый полезный подарок.

По данным опроса ВЦИОМ, с 2020 по 2024 годы число россиян, которые сознательно отказались от употребления алкоголя или стали пить меньше спиртных напитков, выросло с 48% до 65%.

Еще по теме
Сон под утяжеленным одеялом оказался целителен для психики
Профессор посоветовала лучшую утреннюю зарядку для контроля веса
Почему с плоскостопием не берут в армию
Россияне заинтересовались насосами для пенисов
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео
Родители отравившихся детей выступили против версии с дихлофосом
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский назвал одно условие для переговоров с Путиным
Кулеба предрек смерть подписавшему мир с отказом от территорий
США бесповоротно проиграли России в арктической гонке
Эксперт назвал «Искандер‑1000» кошмаром для Европы
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
23
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
19
Опубликован план Трампа по завершению конфликта на Украине
18
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
17
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»
16
Песков счел безумным заявление Зеленского о ядерном оружии