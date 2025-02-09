Сколько можно сэкономить при отказе от алкоголя

Россияне в среднем тратят на алкоголь 17 417 рублей в год, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

«Расходы на спиртное складываются из множества небольших трат. В среднем один россиянин за год выпивает 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка», — сказал Щербаченко в интервью «Газете.ру».

Если учесть минимальные розничные цены, то на пиво уходит 9 540 рублей, на водку — 3 839 рублей, на вино — 1 434 рубля, а на коньяк — 2 604 рубля. В сумме это 17 417 рублей, подсчитал эксперт.

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По словам экономиста, сэкономленную сумму можно разместить на банковском вкладе, можно ее направить на погашение части кредита или сделать себе давно желаемый полезный подарок.

По данным опроса ВЦИОМ, с 2020 по 2024 годы число россиян, которые сознательно отказались от употребления алкоголя или стали пить меньше спиртных напитков, выросло с 48% до 65%.