НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Франция передала Украине первую партию истребителей Mirage 2000

Источник:
ТАСС
140 0

Первые французские самолеты Mirage 2000 с украинскими пилотами переправлены на Украину, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Шестого июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», — приводит ТАСС заявление Лекорню.

Министр не уточнил количество доставленных Киеву самолетов, но ранее газета La Tribune сообщала, что Франция может поставить Украине не более шести истребителей.

Эксперты считают, что украинские военно-воздушные силы будут использовать Mirage 2000 для запуска англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG.

ИИ против летчика: кто пилотирует лучше?
Тема: Военная операция на Украине
ВСУ пошли в атаку в Курской области
Меркель встревожила возможность победы России
Путин отметил дерзость сражающихся в Курской области морпехов
Россия вернула из украинского плена 150 военных
смотреть все
Оборона #Оружие #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Бьянка Цензори появилась обнаженной на премии «Грэмми». ВИДЕО
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ пошли в атаку в Курской области
Франция передала Украине первую партию истребителей Mirage 2000
Меркель встревожила возможность победы России
Реально ли купить хороший сыр за 600 рублей за килограмм
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США
21
The Guardian рассказала о массовом бегстве из украинской армии
21
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
20
Россия развернула «убийцу пятого поколения»