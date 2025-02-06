Франция передала Украине первую партию истребителей Mirage 2000

Первые французские самолеты Mirage 2000 с украинскими пилотами переправлены на Украину, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Шестого июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», — приводит ТАСС заявление Лекорню.

Министр не уточнил количество доставленных Киеву самолетов, но ранее газета La Tribune сообщала, что Франция может поставить Украине не более шести истребителей.

Эксперты считают, что украинские военно-воздушные силы будут использовать Mirage 2000 для запуска англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG.