ЦРУ уволит всех сотрудников

Центральное разведывательное управление США предложило всем сотрудникам уволиться, взамен они получат компенсацию.

При увольнении работники будут получать заработную плату еще восемь месяцев и сохранять в течение этого срока все полагающиеся льготы сотрудника, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Помощник назначенного новым президентом Дональдом Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа уточнил, что управление также замораживает прием на работу новых сотрудников, уже получивших приглашения.

Сокращение штата ЦРУ ведется в рамках достижения поставленных президентом США Дональдом Трампом задач по сокращению численности государственного аппарата, отмечается в материале издания.

После победы Трампа в администрации Белого дома появился Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавит миллиардер Илон Маск. Главная цель новой структуры — провести массовые сокращения и чистки в госаппарате.