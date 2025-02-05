НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЦРУ уволит всех сотрудников

Источник:
Sibnet.ru
575 2

Центральное разведывательное управление США предложило всем сотрудникам уволиться, взамен они получат компенсацию.

При увольнении работники будут получать заработную плату еще восемь месяцев и сохранять в течение этого срока все полагающиеся льготы сотрудника, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Помощник назначенного новым президентом Дональдом Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа уточнил, что управление также замораживает прием на работу новых сотрудников, уже получивших приглашения.

Сокращение штата ЦРУ ведется в рамках достижения поставленных президентом США Дональдом Трампом задач по сокращению численности государственного аппарата, отмечается в материале издания.

После победы Трампа в администрации Белого дома появился Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавит миллиардер Илон Маск. Главная цель новой структуры — провести массовые сокращения и чистки в госаппарате.

Еще по теме
Песков счел безумным заявление Зеленского о ядерном оружии
Зеленский «раскрыл» число погибших в Вооруженных силах Украины
Лавров назвал крупнейшую ошибку внешней политики России
Зеленский потребовал ядерное оружие и ракеты для ударов по России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Россия развернула «убийцу пятого поколения»
Бьянка Цензори появилась обнаженной на премии «Грэмми». ВИДЕО
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
53
Трамп пригрозил разорить БРИКС
46
Встреча Путина и Трампа укрепит статус России как сверхдержавы
43
Госсекретарь США заявил, что Украина отброшена на 100 лет назад
26
Кремль отказался комментировать отвод солдат КНДР
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США