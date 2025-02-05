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Зарплаты рекордно выросли в российской торговле

Источник:
Sibnet.ru
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Медианная зарплата продавцов-консультантов в российской торговле выросла на 40%, подсчитали на основе анализа вакансий эксперты сервиса «Зарплата.ру».

В 2024 году предлагаемая медианная зарплата продавца-консультанта выросла более чем на 40% и составила 59,5 тысячи рублей. Увеличилась зарплата кассиров — до 50 тысяч рублей (плюс 22%), товароведов — до 60,2 тысячи рублей (плюс 7%) и грузчиков — до 53,5 тысячи рублей (плюс 5%), приводит «Лента.ру» исследование ««Зарплата.ру».

Российская торговля вслед за другими отраслями включилась в зарплатную гонку. В связи с нехваткой персонала предприятия вынуждены бороться за сотрудников и переманивать их у конкурентов, предлагая зарплаты выше, пояснили эксперты.

Медианная зарплата в отличие от средней дает более точное представление о реальных доходах населения.

Средняя зарплата высчитывается как сумма всех зарплат, поделенная на количество работников. При ее расчете большое значение имеют максимальные и минимальные значение. Например, если на предприятии из 10 человек, директор получает полмиллиона рублей, а обычные сотрудники —50 тысяч, средняя зарплата будет неадекватно отражать реальный уровень доходов.

Медианная зарплата условно делит общую шкалу заработных плат пополам. Одна половина граждан получает больше этой суммы, а другая половина — меньше.

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Экономика #Торговля #Общество
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