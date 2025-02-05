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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский «раскрыл» число погибших в Вооруженных силах Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции потеряли 45,1 тысячи военнослужащих убитыми и около 390 тысяч раненными, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 тысяч 100 человек погибли, и около 390 тысяч случаев ранений», — сказал Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Издание «Страна.ua» усомнилось в правдивости этих данных. «Исходя из этих цифр, не совсем понятно, откуда у ВСУ появились проблемы с мобилизацией, о которых недавно заявляло руководство армии», — отметило издание.

От депутатов Верховной рады ранее звучала цифра, что сейчас набирают в армию по 15-20 тысяч новобранцев каждый месяц. И, получается, если опираться на статистику Зеленского, что этот набор в полтора-два раза перекрывает потери ВСУ.

«То есть, цифры, озвученные сейчас Зеленским, прямо противоречат информации главкома Александра Сырского, который недавно говорил, что темпы мобилизации не позволяют восполнять потребности ВСУ в пополнении», — обратило внимание «Страна.ua».

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