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Wildberries запустил сервис бронирования лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Команда Wildberries запустила в тестовом режиме бронирование лекарств с помощью сервиса самовывоза из торговых точек, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Новый сервис доступен в мобильном приложении маркетплейса для iOS и Android. Пользователи могут заказать все виды лекарств через онлайн-платформу и забрать их в одной из ближайших аптек-партнеров.

Таким образом, на платформе впервые появилась отдельная подкатегория товаров — рецептурные лекарства. Wildberries выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем, который бронирует необходимый товар.

В свою очередь, дистрибьютор берет на себя хранение, сборку, а также доставку заказа в выбранную пользователем партнерскую аптеку, в которой клиент уже оплачивает забронированные товары на кассе.

Отмечается, что на старте сервис работает в определенных районах Москвы, в дальнейшем он появится в других городах России.

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Экономика #Торговля #Здоровье
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