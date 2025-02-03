Ученые разработали регенерирующий асфальт

Международный коллектив совместно с Google Cloud разработали новый тип асфальта, который способен на протяжении всего срока эксплуатации самостоятельно «заживлять» образовавшиеся трещины.

Для этого была создана модель на базе сервисов Google Cloud, говорится в статье исследователей, опубликованной в официальном блоге Google. В рамках этой модели был воссоздан процесс окисления битума и образования трещин.

Ключевое ноу-хау — добавление в горячий асфальт пористых спор растений, пропитанных переработанными маслами. Разработка уже доказала эффективность в лабораторных условиях — оказалось, что новый материал может залечить небольшую трещину менее чем за час.

Как только дорожное покрытие сжималось при движении транспорта, биомасса сдавливалась, заполняла трещины, заново размягчая битум, который в итоге «запечатывал» образовавшуюся трещину.

Ученые отметили, что использование самовосстанавливающихся дорожных покрытий, подражающих природным процессам, в перспективе позволит продлить срок службы магистралей и минимизировать ручной ремонт дорожного покрытия.