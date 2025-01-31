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Дыра в магнитном поле Солнца повлияет на Землю в феврале

Источник:
Sibnet.ru
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Повышенная геомагнитная активность ожидается на Земле в феврале из-за образовавшейся в магнитном поле Солнца дыры, пропускающей потоки солнечного ветра, сообщила заведующая учебным астрофизическим комплексом Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

В магнитном поле магнитосферы Солнца образовалась корональная дыра: область с пониженной плотностью и температурой плазмы. Из таких областей поток солнечного ветра ускоряется, и ионизованные частицы, достигающие магнитосферы Земли, наносят удары по магнитосфере сильнее, что приводит к повышению геомагнитной активности.

«Эта новая дыра еще и находится сейчас в прямой проекции к Земле, чтобы достичь нашей планеты максимально быстро и оказать свое негативное действие на нее», — сказала Нестеренко.

Заведующая астрокомплексом добавил, что сейчас на поверхности Солнца образовалось сразу семь групп солнечных пятен, и в этих активных областях происходит усиление электромагнитной активности, которое впоследствии приведет к выбросам потоков заряженных частиц, способных дестабилизировать ситуацию вокруг Земли.

Эти семь групп пятен при желании можно рассмотреть, если использовать различные плотные черные специализированные фильтры либо очень густо закопченное стекло.

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