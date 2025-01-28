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Coca-Cola отзовет напитки из‑за обнаружения токсина

Источник:
Sibnet.ru
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Европейское подразделение Coca-Cola массово отзывает партии напитков из-за повышенного количества токсичных хлоратов, сообщила пресс-служба компании.

Программа коснется банок и бутылок марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico, находящихся в обороте с ноября 2024 года. Проблема была выявлена в ходе плановой проверки на производственной площадке компании в Бельгии, говорится в сообщении.

По данным Coca-Cola, отзыву подлежат напитки с производственным кодом от 328 GE до 338 GE. Большинство напитков, в которых нашли повышенное содержание хлора, уже сняли с полок магазинов.

По предварительной версии, хлорат попал в напитки после обработки емкостей дезинфицирующими средствами. При этом его концентрация в напитках не представляет серьезной угрозы для здоровья.

Однако длительное воздействие хлората представляет потенциальную угрозу здоровью детей. Смертельной дозой хлоратов для человека считается 10 граммов вещества на 1 килограмм массы тела.

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Жизнь #Здоровье #Торговля
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