Завершились съемки мистического сериала «Зов русалки»

Съемки комедийного, мистического детектива «Зов русалки» для телеканала ТВ-3 завершились, главную роль в проекте исполнил Андрей Фролов.

По сюжету в небольшом городке происходит серия убийств. Они носят мистический ритуальный характер. Следствие заходит в тупик, а местные говорят, что во всем виновата русалка, о которой ходит немало легенд.

На помощь следствию из Москвы направляют специалиста по серийным убийцам – Юрия Бахтина. Ни в каких русалок он не верит, но чем больше погружается в работу, тем больше начинает сомневаться в верности своих убеждений.

Главные роли в проекте исполнили Андрей Фролов, Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук и Ирина Темичева. Зрителя ждут необычная история любви, настоящая мистика, а также красивые подводные съемки.

Сериал «Зов русалки» покажут на канале ТВ-3, дата премьеры пока не объявлена.