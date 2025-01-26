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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова назвала циничным заявление Зеленского о переговорах

Источник:
Sibnet.ru
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Запрет президента Украины Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией говорит о цинизме и пренебрежении жизнями украинцев со стороны Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Состояние Зеленского понятное, давно вопросов не вызывает. Вчера еще и день рождения наложился. Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский заявил, что запретил другим политическим деятелям проводить переговоры с Россией, оставив это право за собой.

«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров», — добавила она.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта. Но Москва обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тема: Военная операция на Украине
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