Нейросеть научилась определять место рождения человека по иммунитету

Российские ученые разработали нейросеть, определяющую региональную принадлежность человека по иммунным показателям с точностью до 95%, сообщает пресс-служба Нижегородского государственного университета.

Система обучена на данных о здоровье жителей Крайнего Севера и центральной России. Исследователи отмечают, что открытие позволит оценивать скорость старения населения разных регионов и разрабатывать рекомендации для здорового долголетия.

Разработка основана на концепции воспалительного старения. Обычно с возрастом «уборка» организма от патогенов иммунной системой становится менее эффективной, повышая уровень базового воспаления.

Данный процесс отражается в количестве цитокинов — белков, регулирующих иммунитет, уровень которых существенно различается у жителей разных регионов. Дело в том, что иммунный профиль зависит от статистики заболеваемости.

Например, на Крайнем Севере люди чаще болеют вирусными инфекциями, однако у них наблюдается меньшая распространенность диабета, артрита и аллергий по сравнению с жителями центральной России.

Ученые связывают это с адаптацией к суровому климату и более активной работой иммунитета, однако это ускоряет процессы старения. Нейросеть анализирует иммунные профили, что позволяет классифицировать население различных регионов.