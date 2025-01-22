Трамп запустил крупнейший ИИ-проект в истории

Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в искусственный интеллект. Ее главной задачей станет запуск суперкомпьютера, который будет разрабатывать сверхразумные нейронные сети.

Трамп уточнил, что проект Stargate будет создавать физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения ИИ-технологий, включая центры обработки данных по всей стране, пишет Bloomberg.

Эксперты уже назвали указ Трампа «Манхэттенским проектом XXI века». В частности, только для запуска Stargate потребуется 5 гигаватт энергии — это эквивалент работы пяти атомных электростанций.

Реализовывать Stargate будут компании OpenAI, Oracle и SoftBank. Отмечается, что первый объект по обработке данных уже строится в Техасе. Ключевая цель проекта — остановить китайское превосходство в этой технологической сфере.