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Томский губернатор искупался в проруби на Крещение

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Томской области Владимир Мазур на крещенских купаниях
Фото: © телеграм-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в крещенских купаниях, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Совершил обряд с добрыми мыслями, с молитвой о благополучии нашей области и страны, благоденствии всех ее граждан. Потрясающее ощущение Божией благодати, которого желаю всем!» — написал Мазур.

Губернатор рассказал, что окунался в прорубь, будучи в командировке. Мазур ездил в Москву.

В Томской области было организовано 20 купелей, в самом городе — две. В Томске в ледяную воду нырнули более 2,5 тысячи человек.

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Жизнь #Религия #Томск #Местная власть
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