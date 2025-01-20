Томский губернатор искупался в проруби на Крещение

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в крещенских купаниях, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Совершил обряд с добрыми мыслями, с молитвой о благополучии нашей области и страны, благоденствии всех ее граждан. Потрясающее ощущение Божией благодати, которого желаю всем!» — написал Мазур.

Губернатор рассказал, что окунался в прорубь, будучи в командировке. Мазур ездил в Москву.

В Томской области было организовано 20 купелей, в самом городе — две. В Томске в ледяную воду нырнули более 2,5 тысячи человек.