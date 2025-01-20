Вирусолог предупредил о новом пути передачи оспы обезьян

Мутировавшей вирус оспы обезьян, который обнаружили в Китае, может передаваться респираторно, заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.

Африке существует две разновидности оспы обезьян — центрально-африканская и западно-африканская, сказал ТАСС академик. По его словам, центрально-африканская разновидность как раз характерна для Конго, откуда приехал вирус.

«Там отмечен рост респираторного пути передачи вируса. Выявленная разновидность вируса может и дальше эволюционировать, особенно в такой густо населенной стране, как Китай», — считает Нетесов.

Он отметил, что Китай — это организованная страна, у которой есть необходимое количество запаса вакцин. «Я уверен на 99%, что если ситуация начнет развиваться, то они начнут вакцинацию», — заключил академик.