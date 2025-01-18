Росавтодор повысит тарифы системы «Платон»

Размер платы в государственной системе «Платон» с 1 февраля составит 3,34 рубля за километр пробега вместо действующих 3,05 рубля, сообщает пресс-служба Росавтодора.

«За счет внесения платы через государственную систему "Платон" грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Прогнозируемый тариф системы «Платон» публикуется за полгода, но его фактический размер рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных об инфляции, публикуемых Росстатом.

«Платон» — название системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам. Система была запущена в ноябре 2015 года. На январь 2025 года в системе зарегистрированы более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн.