Что такое «зона смерти» в горах

«Зона смерти» в горах может запросто убить любого человека — и новичка, и профессионала. Если человек там потерял силы и не может идти, ему уже не помочь, рассказал альпинист Александр Абрамов.

Высота Эвереста — 8848 метров, примерно от восьми тысяч начинается «зона смерти», где критически не хватает кислорода. При подъеме у альпиниста может произойти отек мозга или легких, велики шансы внезапно ослепнуть, обморозиться или просто лишиться сил, пояснил Абрамов в интервью РИА Новости.

«Там кислорода в три раза меньше, чем на равнине. Соответственно, работоспособность во столько же раз ниже. Как говорил один альпинист, представьте себе смертельно больного человека, который встал с постели и шаркает тапочками в туалет — мы подходим к вершине в таком же состоянии», — добавил Абрамов.

С 1953 года, когда сюда пришли первые восходители, на Эвересте погибло более двухсот человек. Некоторых проходящие мимо альпинисты видели еще живыми, при смерти — и ничем не могли помочь.

«На Эвересте есть точка невозврата (8300 метров), после нее человеку не помочь, если он не в состоянии идти сам. Такова эта гора. Тебя не удивляет, что кто-то уже лежит, а ты — еще нет», — отметил альпинист.

Абрамов считает, что каждый альпинист, поднимающийся на «крышу мира», должен быть готов погибнуть: «Вы увидите на горе десять тел. Думаете, эти люди шли умирать? Или они были глупее вас? Нет, они хотели быть счастливыми, взойти на вершину и спуститься, но что-то не получилось и они там остались».