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Что такое «зона смерти» в горах

Источник:
Sibnet.ru
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Тело умершего альпиниста в «зоне смерти» на Эвересте
Тело умершего альпиниста в «зоне смерти» на Эвересте
Фото: Maxwelljo40 / CC BY-SA 3.0

«Зона смерти» в горах может запросто убить любого человека — и новичка, и профессионала. Если человек там потерял силы и не может идти, ему уже не помочь, рассказал альпинист Александр Абрамов.

Высота Эвереста — 8848 метров, примерно от восьми тысяч начинается «зона смерти», где критически не хватает кислорода. При подъеме у альпиниста может произойти отек мозга или легких, велики шансы внезапно ослепнуть, обморозиться или просто лишиться сил, пояснил Абрамов в интервью РИА Новости.

«Там кислорода в три раза меньше, чем на равнине. Соответственно, работоспособность во столько же раз ниже. Как говорил один альпинист, представьте себе смертельно больного человека, который встал с постели и шаркает тапочками в туалет — мы подходим к вершине в таком же состоянии», — добавил Абрамов.

С 1953 года, когда сюда пришли первые восходители, на Эвересте погибло более двухсот человек. Некоторых проходящие мимо альпинисты видели еще живыми, при смерти — и ничем не могли помочь. 

«На Эвересте есть точка невозврата (8300 метров), после нее человеку не помочь, если он не в состоянии идти сам. Такова эта гора. Тебя не удивляет, что кто-то уже лежит, а ты — еще нет», — отметил альпинист.

Абрамов считает, что каждый альпинист, поднимающийся на «крышу мира», должен быть готов погибнуть: «Вы увидите на горе десять тел. Думаете, эти люди шли умирать? Или они были глупее вас? Нет, они хотели быть счастливыми, взойти на вершину и спуститься, но что-то не получилось и они там остались».

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Топ комментариев

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка