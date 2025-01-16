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Ураган разрушил часть немногочисленного льда на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Последствия урагана на Байкале в январе 2025 года
Фото: © ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Порывы ветра до 35 метров в секунду разрушили значительную часть льда в проливе Малое Море на Байкале, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«К утру четверга, 16 января 2025 года, пролив остался практически без зимнего покрова севернее мысов Тонкий и Будун: лед здесь сломало и унесло вдоль острова Ольхон к мысу Хобой и дальше в Большое море», — говорится в сообщении.

Тонкую корку свежеобразованного льда напротив посёлка Хужир в проливе сломало сутками ранее.

Последствия урагана на Байкале в январе 2025 года
Фото: © ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Переправа на остров Ольхон «Куркут – Хулы», осуществляемая на судах на воздушной подушке, продолжает функционировать: лед на этом направлении на большей части трека движения сохранился.

Байкал в середине января остается без прочного ледового покрова из-за необычно теплой зимы.

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