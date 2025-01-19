Российское наступление оставило Украину без угля и стали

Единственная на Украине шахта с коксующимся углем прекратила работу из-за приближения российских войск, пишет Reuter со ссылкой на украинские источники.

Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске, которая питала некогда гигантскую сталелитейную промышленность страны, из-за близости наступающих российских войск, рассказали агентству два источника.

По данным Национальной коксохимической ассоциации, в 2023 году Украина произвела около 3,5 миллиона тонн кокса — исключительно из угля, добытого на шахте «Покровская».

Эксперты говорят, что закрытие шахты приведет к падению производства стали на Украине с 7,6 миллиона тонн в 2024 году до 2–3 миллионов тонн в 2025 году.

Украине ранее была одним крупнейших производителей и экспортеров стали в мире. В 2022 году объем производства в этой отрасли сократился на 70,7%, отмечает Reuter.