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Американцы погибли во время охоты на снежного человека

Источник:
Sibnet.ru
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Охотники на снежного человека погибли в американском штате Вашингтон. Двое мужчин перестали выходить на связь, после чего их родственники обратились в полицию.

Известно, что одному охотнику было 37 лет, другому — 59. Они прибыли из штата Орегон в конце декабря и должны были вернуться к Рождеству. После их пропажи была развернута спасательная операция, передает NPR.

В поисках участвовало более 60 человек, они продолжались три дня. Спасатели сначала обнаружили автомобиль охотников. Тела мужчин нашли позднее — в труднодоступной лесистой местности.

По предварительной информации, которую представил местный шериф, мужчины погибли из-за плохой подготовки, сложной местности и суровых погодных условий. В штате несколько дней шел сильный снегопад.

Интересно, что в округе Скамейния, где погибли мужчины, действует закон, который запрещает причинять вред снежному человеку. Такие действия караются штрафом в размере тысячи долларов или тюремным заключением.

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