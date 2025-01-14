Победители и финалисты «Битв экстрасенсов» и «Реванша» примут участие во втором сезоне «Битвы сильнейших». Зрители увидят самых ярких и противоречивых героев, мистическое реалити стартует уже 18 января на ТНТ.
Сначала участниками шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» были лучшие из проекта «Битва экстрасенсов» — победители и финалисты. Затем на ТНТ появился проект «Реванш», где участники «Битвы» боролись за место в «Битве сильнейших».
В итоге во втором сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» собрались самые известные имена, в том числе герои прошлого сезона.
Участники второго сезона «Битвы сильнейших»:
Череватый, братья Шепсы и Райдос — участники первого сезона «Битвы сильнейших», а также победители своих сезонов в «Битве экстрасенсов». Кроме того, Олег Шепс и Влад Череватый одержали победу в прошлой «Битве сильнейших».
Артем Краснов и Максим Левин принимают участие на правах победителей своих сезонов «Битвы экстрасенсов».
Соня Егорова стала победительницей первого сезона «Реванша», Изосимова победила во втором сезоне, а Якубович выбрали зрители в народном голосовании «Реванша».
Как проходит «Битва сильнейших»
По правилам шоу участники делятся на рандомные тройки и едут на испытание. Их работу оценивают те, кому они помогали, остальные экстрасенсы и телезрители.
В течение сезона тройки меняются, давая возможность посоревноваться экстрасенсам друг с другом. При этом из-за личной неприязни многие участники занижают оценки соперникам, что делает «Битву» непредсказуемой.
Конфликты среди экстрасенсов
За время выхода проектов франшизы про экстрасенсов у многих участников уже сложились непростые отношения.
Например, открытый конфликт продолжится между Олегом Шепсом и Ангелиной Изосимовой. Также старший Шепс испытывает неприязнь к ведьме Ольге Якубович, которой восхищается его младший брат.
Самый молодой участник — Артем Краснов, однако он явно не станет любимчиком. О нем неоднократно негативно высказывались другие участники проекта.
Нейтральную позицию по отношению ко всем участникам занимают Ольга Якубович, которая традиционно очень тактично высказывает свое мнение, а также Соня Егорова.
Силы участников
Еще до премьеры поклонники экстрасенсов устроили свою битву за кумиров. В многочисленных опросах и голосованиях уже определился рейтинг любимчиков, где чаще всего лидирует Влад Череватый.
Самым слабым участником сезона называют сразу нескольких персонажей — Максима Левина, Соню Егорову и Ольгу Якубович.
Однако выбор зрителей в соцсетей не является главным, поскольку экстрасенсам предстоят испытания, по итогам которых их и будут оценивать.
Первый выпуск «Битвы сильнейших зрители увидят» в субботу, 18 января.