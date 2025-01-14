Александр и Олег Шепсы в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Победители и финалисты «Битв экстрасенсов» и «Реванша» примут участие во втором сезоне «Битвы сильнейших». Зрители увидят самых ярких и противоречивых героев, мистическое реалити стартует уже 18 января на ТНТ.

Сначала участниками шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» были лучшие из проекта «Битва экстрасенсов» — победители и финалисты. Затем на ТНТ появился проект «Реванш», где участники «Битвы» боролись за место в «Битве сильнейших».

В итоге во втором сезоне проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» собрались самые известные имена, в том числе герои прошлого сезона.

Участники второго сезона «Битвы сильнейших»:

Череватый, братья Шепсы и Райдос — участники первого сезона «Битвы сильнейших», а также победители своих сезонов в «Битве экстрасенсов». Кроме того, Олег Шепс и Влад Череватый одержали победу в прошлой «Битве сильнейших».

Артем Краснов и Максим Левин принимают участие на правах победителей своих сезонов «Битвы экстрасенсов».

Соня Егорова стала победительницей первого сезона «Реванша», Изосимова победила во втором сезоне, а Якубович выбрали зрители в народном голосовании «Реванша».

Как проходит «Битва сильнейших»

По правилам шоу участники делятся на рандомные тройки и едут на испытание. Их работу оценивают те, кому они помогали, остальные экстрасенсы и телезрители.

В течение сезона тройки меняются, давая возможность посоревноваться экстрасенсам друг с другом. При этом из-за личной неприязни многие участники занижают оценки соперникам, что делает «Битву» непредсказуемой.

Конфликты среди экстрасенсов

За время выхода проектов франшизы про экстрасенсов у многих участников уже сложились непростые отношения.

Например, открытый конфликт продолжится между Олегом Шепсом и Ангелиной Изосимовой. Также старший Шепс испытывает неприязнь к ведьме Ольге Якубович, которой восхищается его младший брат.

Самый молодой участник — Артем Краснов, однако он явно не станет любимчиком. О нем неоднократно негативно высказывались другие участники проекта.

Кадр со съемок второго сезона шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Фото: © телеграм-канал «Битва экстрасенсов»

Нейтральную позицию по отношению ко всем участникам занимают Ольга Якубович, которая традиционно очень тактично высказывает свое мнение, а также Соня Егорова.

Силы участников

Еще до премьеры поклонники экстрасенсов устроили свою битву за кумиров. В многочисленных опросах и голосованиях уже определился рейтинг любимчиков, где чаще всего лидирует Влад Череватый.

Самым слабым участником сезона называют сразу нескольких персонажей — Максима Левина, Соню Егорову и Ольгу Якубович.

Однако выбор зрителей в соцсетей не является главным, поскольку экстрасенсам предстоят испытания, по итогам которых их и будут оценивать.

Первый выпуск «Битвы сильнейших зрители увидят» в субботу, 18 января.