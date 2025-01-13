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Байкал останется безо льда из‑за аномально теплой зимы

Источник:
Sibnet.ru
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Лед на Байкале
Фото: © Sibnet.ru

Лед на Байкале в этом году, вероятнее всего, не образуется, сейчас наблюдаются только небольшие участки, сообщила пресс-служба ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

«На севере лед наблюдается на удалении 5-7 километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное — вода. На юге становление льда не предвидится», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что выход и выезд на лед смертельно опасны.

Отсутствие ледяного покрова на Байкале связано с нарушением циркуляции и глубокими циклоническими образованиями, объяснил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в этом году в регионы Сибири очень часто переносился воздух из Атлантического океана, что нехарактерно для этой области.

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