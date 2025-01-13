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Волчья Луна: когда полнолуние в январе 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
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Первое в 2025 году полнолуние наступит в ночь на 14 января. Его называют волчьим, поскольку, по древним поверьям, волки в это время воют на Луну.
Суперлуние
Фото: © Sibnet.ru

Ночное светило каждые 29,5 суток проходит через свой полный цикл — новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну. В январе 2025 года лунные фазы распределятся так:

  • растущая Луна — 1–13 января
  • полнолуние — 14 января
  • убывающая Луна — 15–28 января
  • новолуние — 29 января
  • растущая Луна — 30–31 января

В январе 2025 года первое полнолуние наступит в ночь на вторник, 14 января. В 01.27 по московскому времени оно достигнет максимальной яркости. Явление будет прекрасно наблюдаться невооруженным глазом. Лунный диск останется полным еще в течение суток.

Первое январское полнолуние пройдет в созвездии Близнецов. Ночное светило окажется рядом с Марсом и Поллуксом — самой яркой в этом созвездии звездой.

Волчья луна

Полнолуние считается самой мощной лунной фазой. Первой полной Луне в году придают особое значение. Ее еще называют Волчьей луной. По древним поверьям, в эту ночь волки протяжно выли на ночное светило, а люди старались не покидать своих жилищ.

Считается, что первое полнолуние в году обладает особым влиянием на людей. Его связывали с холодами, скудной едой, неудачами. Но в то же время этот день считали символом надежды, зима уже перевалила «за экватор» и весна — все ближе.

Астрологи советуют в первую полную Луну года оставить все ненужное позади, наконец, завершить прошлогодние дела и поставить перед собой новые цели. Это время, требующее аскезы, самодисциплины и удержания эмоционального равновесия. Важно не поддаваться пагубным соблазнам, не давать втягивать себя в конфликты, чтобы не запустить в жизнь разрушительную энергетическую волну.

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