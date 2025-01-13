Цены на нефть подскочили на фоне новых санкций США

Нефтяные цены достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, следует из результатов торгов.

В понедельник, 13 января, фьючерсы на эталонную марку Brent выросли на 81,11доллара за баррель. Днем до этого был достигнут внутридневной максимум в 81,44 доллара за баррель, что стало самым высоким уровнем с конца августа, приводит РБК результаты торгов.

В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. Эти меры являются «самыми значительными санкциями» в этой отрасли, объявил директор Национального экономического совета США Далип Сингх.

Кремль заявлял в связи с сообщениями о новых санкциях, что администрация Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией.