НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на нефть подскочили на фоне новых санкций США

Источник:
РБК
279 0

Нефтяные цены достигли самого высокого уровня за последние несколько месяцев, продолжив расти на фоне новых американских санкций против российской нефти, следует из результатов торгов.

В понедельник, 13 января, фьючерсы на эталонную марку Brent выросли на 81,11доллара за баррель. Днем до этого был достигнут внутридневной максимум в 81,44 доллара за баррель, что стало самым высоким уровнем с конца августа, приводит РБК результаты торгов.

В пятницу, 10 января, США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. Эти меры являются «самыми значительными санкциями» в этой отрасли, объявил директор Национального экономического совета США Далип Сингх.

Кремль заявлял в связи с сообщениями о новых санкциях, что администрация Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией.

Еще по теме
Россия не пострадает после отказа Украины от транзита газа
Россия прекратила поставки газа в Европу
Россия нарастила поставки газа Европе на 18‑20%
Байден введет против России «прощальные санкции»
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Хлеб в иркутском городе подорожал до 155 рублей за булку
Стало известно о решении Зеленского идти на второй срок
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
Украине передали замороженные российские активы
Обсуждение (0)
Картина дня
Советник Трампа заявил о подготовке встречи с Путиным
Словакия пообещала наложить вето на помощь Украине
The National Interest назвал «мангалы» символом российской победы
Цены на нефть подскочили на фоне новых санкций США
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Чем выгорание отличается от депрессии
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
39
Украинские пилоты признали вину в ядерном терроризме
33
Трамп показал карту США с присоединенной Канадой
26
Украине передали замороженные российские активы
25
Байден «под занавес» ударит по экономике России санкциями
19
Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой»