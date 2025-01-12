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Британия оказалась беззащитна перед российскими ракетами

Источник:
Sibnet.ru
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Независимая группа экспертов, выполняющая по заказу британского правительства анализ состояния обороны Британии, оказалась «глубоко обеспокоена» уязвимостью страны к ударам российских ракет, пишет The Times со ссылкой на источники в военной среде.

Состояние британской противоракетной обороны было признано столь удручающим, что другие страны-члены НАТО выразили «разочарование» и заявили, что оно представляет риск для альянса как такового, рассказали The Times эксперты.

Уязвимость Британии к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинской цели, отмечает американский военный журнал Military Watch Magazine.

В связи с этим у экспертов возник вопрос: чем британские власти думали, когда лоббировали удары западными ракетами вглубь России и отправляли спецназ на Украину?


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