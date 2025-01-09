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Мошенники освоили две схемы взлома «Госуслуг»

Источник:
ТАСС
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МВД России установило две схемы, по которым мошенники получают доступ к «Госуслугам» россиян для хищения денежных средств, сообщил пресс-центр ведомства.

Первая схема предполагает звонок от якобы имени оператора связи. Затем злоумышленники оповещают, что старый договор истекает и его необходимо продлить. После этого на номер абонента приходит SMS с кодом и мошенники просят его сообщить, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

«На самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала госуслуг. Получив код, злоумышленник входит в личный кабинет "Госуслуг" и меняет пароль, в поле подсказки к контрольному слову пишет: "Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру". В данной фразе указанный номер телефона будет являться номером мошенников, позвонив по которому, будет использована схема с переводом денежных средств на "безопасный счет"», — пояснили в МВД.

Второй распространенной схемой является хищение денег путем перевыпуска абонентского номера.

«Согласно схеме, устанавливается привязанный к учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) абонентский номер, которым перестал пользоваться владелец и который выставлен оператором связи на повторную реализацию. Такой абонентский номер регистрируется на нового владельца. Далее на сайте портала госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер», — рассказали в МВД.

При такой схеме законный владелец учетной записи может быть не в курсе факта неправомерного доступа к его учетной записи, так как при смене пароля не блокируется доступ из приложения «Госуслуги», в котором законный владелец был авторизован ранее.

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