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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ракета погналась за украинским МиГ-29. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Кадры погони российской ракеты «воздух — воздух» за МиГ-29 Вооруженных сил Украины появились в Сети.

«Украинский истребитель МиГ-29 и русская ракета класса "воздух-воздух"», — подписал ролик автор телеграм-канала Dambiev.

На видео украинский истребитель отчаянно меняет курс, пытаясь оторваться от ракеты. Маневры МиГ-29 привлекают внимание наблюдателей, которые наблюдают за самолетом с земли.

Финал погони в ролик не попал, однако ранее Минобороны России в своей традиционной сводке сообщило, что истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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