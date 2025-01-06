Российская ракета погналась за украинским МиГ-29. ВИДЕО

Кадры погони российской ракеты «воздух — воздух» за МиГ-29 Вооруженных сил Украины появились в Сети.

«Украинский истребитель МиГ-29 и русская ракета класса "воздух-воздух"», — подписал ролик автор телеграм-канала Dambiev.

На видео украинский истребитель отчаянно меняет курс, пытаясь оторваться от ракеты. Маневры МиГ-29 привлекают внимание наблюдателей, которые наблюдают за самолетом с земли.

Финал погони в ролик не попал, однако ранее Минобороны России в своей традиционной сводке сообщило, что истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.