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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны назвало цели новогоднего удара по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Россия нанесла удары по военным целям на Украине, среди которых инфраструктура аэродрома и производство пороховых зарядов, сообщает российское Минобороны в своем телеграм-канале.

Удар был нанесен утром 31 декабря «по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ», говорится в сообщении.

Известно, что в ходе массированного ракетного удара по объектам на Украине использовались крылатые ракеты Х-101, Х-22 и «Калибр». Основная часть поражаемых объектов находилась в центральной и западной части Украины.

Минобороны России ранее неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Утром 31 декабря воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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