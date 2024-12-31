Минобороны назвало цели новогоднего удара по Украине

Россия нанесла удары по военным целям на Украине, среди которых инфраструктура аэродрома и производство пороховых зарядов, сообщает российское Минобороны в своем телеграм-канале.

Удар был нанесен утром 31 декабря «по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ», говорится в сообщении.

Известно, что в ходе массированного ракетного удара по объектам на Украине использовались крылатые ракеты Х-101, Х-22 и «Калибр». Основная часть поражаемых объектов находилась в центральной и западной части Украины.

Минобороны России ранее неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Утром 31 декабря воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов Украины.