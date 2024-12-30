Кремль оценил завершение конфликта на Украине в ближайшее время

Предпосылок для завершения конфликта с Украиной или его фазы сейчас нет, заявил представитель президента Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

С его слов, у президента Владимира Путина нет запланированных международных контактов на 30 декабря.

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом) заявил, что «30 декабря, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны».

Он отказался уточнить, кто и где будет участвовать в переговорах: «Нет-нет. Не от меня. Следите за официальными сообщениями. Я молю бога, чтобы это все не сорвалось. 90-95% даю на то, что все состоится».