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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил завершение конфликта на Украине в ближайшее время

Источник:
Sibnet.ru
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Предпосылок для завершения конфликта с Украиной или его фазы сейчас нет, заявил представитель президента Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

С его слов, у президента Владимира Путина нет запланированных международных контактов на 30 декабря.

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом) заявил, что «30 декабря, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны».

Он отказался уточнить, кто и где будет участвовать в переговорах: «Нет-нет. Не от меня. Следите за официальными сообщениями. Я молю бога, чтобы это все не сорвалось. 90-95% даю на то, что все состоится».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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