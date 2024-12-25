Телеведущую Татьяну Лазареву осудили на 6,5 лет

Суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов) к 6,5 года в колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщила прокуратура Москвы.

«Признана виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")», — говорится в сообщении.

Также суд запретил Лазаревой в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Срок лишения свободы осужденной станет исчисляться с момента ее задержания в России или экстрадиции.

На телеведущую обратили внимание после ее интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», в котором она «публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма».

Лазарева — уроженка Новосибирска, ее путь к известности начался в команде КВН НГУ «В джазе только девушки», дважды ставшей чемпионом Высшей лиги КВН. В 1994 году Лазарева переехала в Москву. Долгое время была «лицом» телеканала СТС.

Лазарева живет в Испании с 2016 года, в июне 2022 года она была включена в перечень иноагентов. Неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента.