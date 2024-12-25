НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Телеведущую Татьяну Лазареву осудили на 6,5 лет

Источник:
Sibnet.ru
222 1
Татьяна Лазарева
Фото: © @lazarevatut

Суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов) к 6,5 года в колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщила прокуратура Москвы.

«Признана виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")», — говорится в сообщении.

Также суд запретил Лазаревой в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Срок лишения свободы осужденной станет исчисляться с момента ее задержания в России или экстрадиции.

На телеведущую обратили внимание после ее интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», в котором она «публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма».

Лазарева — уроженка Новосибирска, ее путь к известности начался в команде КВН НГУ «В джазе только девушки», дважды ставшей чемпионом Высшей лиги КВН. В 1994 году Лазарева переехала в Москву. Долгое время была «лицом» телеканала СТС.

Лазарева живет в Испании с 2016 года, в июне 2022 года она была включена в перечень иноагентов. Неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента.

Еще по теме
Роскомнадзор зафиксировал утечку 680 млн записей о россиянах
Генпрокурор доложил Путину о «больших нарушениях» в образовании
Агония бандеровцев: кто убил генерала Кириллова
Обнаружена лаборатория по производству «наркотика джихада»
смотреть все
ЧП #Криминал #Новосибирск #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Украина нанесла массированный удар по Курской области
Генетики определили самые стойкие к алкоголю народы России
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп решил купить Гренландию и вернуть США Панамский канал
Банки обяжут выдавать кредиты с отсрочкой
Байден введет против России «прощальные санкции»
Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Самое обсуждаемое
29
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
28
Google оценил падение трафика YouTube в России
26
Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине
22
Украина нанесла массированный удар по Курской области
21
Путин заявил, что Россия должна была раньше начать спецоперацию