Сибиряки взяли кредиты на восьмилетние авто

Большая часть кредитов на подержанные автомобили выдавалась в Сибири на машины от четырех до восьми лет, сообщила пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.

Средняя стоимость авто с пробегом, которые приобретались в кредит, составила 1,7 миллиона рублей, ставка — 25,3% годовых. Как правило, заемные средства предоставлялись сроком на шесть лет.

В ноябре в Сибири большая часть кредитов выдавалась на авто с пробегом 2016 года выпуска (14%). Затем чаще всего в кредит приобретали авто, произведенные в 2019 и 2020 годов выпуска. Их доля составила 13% и 11% соответственно.

Сибиряки чаще всего брали в кредит Chery и Hyundai. Их доля продаж от всего проданного объема составила по 11% на каждый бренд. Далее наиболее высоким спросом пользовались Mitsubishi (10%) и Haval (9%). В топ-3 среди моделей вошли Chery Tiggo 4, Haval H9 и Mazda CX-5.

Средняя сумма выданного кредита в Сибири снизилась на 17% — до 1,1 миллиона рублей. При этом, в отличие от других регионов и России в целом, объем автокредитования в Сибири на рынке автомобилей с пробегом сохранился почти на том же уровне и уменьшился всего на 4%.

«Резкое сокращение автокредитов на рынке авто с пробегом связано с изменениями ключевой процентной ставки, из-за чего, в том числе, происходит падение автомобильного рынка в целом. Стоит отметить, что нехарактерный рост продаж наблюдался в августе и сентябре, когда многие начали приобретать автомобили на фоне слухов о возможном повышении ставки в октябре и во избежание увеличения утилизационного сбора», — прокомментировали эксперты Pango Cars.