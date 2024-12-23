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Елку из 500 машин построили в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярские автолюбители провели традиционный флешмоб перед Новым годом — они выстроили машины в елку, видео опубликовано в соцсетях.

Акция прошла на поле за Мясокомбинатом. В ней поучаствовали 500 автолюбителей, которые выстроили свои машины в форме елки.

«Насчитали 528 авто. Должно было быть конечно больше, но нам поставили условия полиция Емельянова. Поэтому нам пришлось перекрыть заезд в 21.50 и разворачивать автомобили», — написали организаторы.

Традиция собирать автоелку появилась в городе с 2019 — флешмоб организовала группа в VK «Автокайф». В 2019 году в автоелке было всего 89 машин, с тех пор их количество увеличивалось.

В 2022 году красноярцы побили построили автоелку из 700 машин, а в 2023 году побили рекорд и собрали 800 машин — эта автоелка попала в «Книгу рекордов России».

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