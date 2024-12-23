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Гидрометцентр предупредил о морозах в Сибири

Источник:
ТАСС
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Ночная температура упадет ниже 30 градусов в двух округах России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью температура может опускаться до –30...–35 градусов в регионах Западной Сибири. При этом в некоторых регионах Дальнего Востока, например на Чукотке, может похолодать до –45 градусов, сказал Вильфанд ТАСС.

«На следующей неделе возвращается зимняя погода в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области, ночью температура будет опускаться до –30 градусов, хороший морозец», — уточнил он.

По-настоящему холодная погода, на 4–6 градусов ниже нормы, ожидается на юге Хабаровского края (до 35 градусов мороза) и в Амурской области (до минус 39 градусов), сказал Вильфанд.

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Жизнь #Погода #Новосибирск #Томск #Омск #Кузбасс
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