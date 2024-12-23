Какое шампанское лучше всего подойдет для новогоднего стола

Выбор идеального шампанского для новогоднего стола в год Змеи должен учитывать не только индивидуальные предпочтения, но также символику и настроение праздника. Ведь для создания атмосферы Нового года важен каждый штрих.

Первым делом необходимо отыскать на этикетке слова «игристое вино» или «шампанское» — такой напиток умная и утонченная Змея оценит по достоинству. Если же на бутылке написано «игристый винный напиток» — это не лучший выбор для новогоднего застолья.

Дело в том, что подобное обозначения указывает на технологию искусственной газации — вместо ферментации в напиток просто закачали углекислый газ, чтобы появились пузырьки. Эрзац-шампанское Змею не порадует.

Змея ассоциируется с грацией, хитростью и загадочностью. Для встречи 2025 года отлично подойдет «дикий» брют с минимальным количеством сахара (не больше 12 граммов на литр). Такое шампанское шипит в бокале, словно рассерженная змея в траве.

Эксперты отмечают, что именно на брют идет лучший виноматериал, тогда как большое количество сахара зачастую используется для маскировки всех недостатков и огрехов шампанского. Для любителей «покислее» есть extra brut, brut nature или brut zero.

Еще один необходимый штрих для выбора шампанского на Новый год — надпись на этикетке «вино защищенного географического указания». Это гарантия того, что напиток произведен из винограда, выращенного в конкретном регионе. Качество такого шампанского всегда стабильно.