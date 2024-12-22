Путин пригрозил Киеву разрушениями в ответ за атаку на Казань

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев пожалеет об атаке на Казань и понесет еще большие разрушения.

Накануне утром Казань атаковали украинские БПЛА. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались поразить и одно из промпредприятий.

«Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — заверил Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры.

Обращаясь к руководству столицы Татарстана, российский лидер выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения.

«Мы с вами будем двигаться вперед, будем не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем идти вперед еще большими темпами, как сейчас», — сказал он.