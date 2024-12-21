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Квантовую телепортацию впервые осуществили по загруженному кабелю

Источник:
Optica
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Ученые из Северо-Западного университета США первыми в мире осуществили квантовую телепортацию по интернет-кабелю, загруженному посторонним трафиком.

Исследователям удалось передать запутанные состояния двух фотонов на расстояние более 30 километров по оптоволокну, по которому шел обмен обычными данными, а затем зафиксировать факт коллапса волновой функции и мгновенной телепортации квантового состояния.

Эксперимент подтверждает возможность использовать обычные коммуникации для передачи квантовых состояний. Он проводился в лаборатории на катушке оптического кабеля. На следующем этапе ученые попытаются телепортировать квантовые состояния через реальную сеть.

В лабораторных условиях исследователи воспроизвели работу интернета. По кабелю передавался интернет-трафик с полосой пропускания 400 Гбит/с. Для запутанных фотонов ученые подобрали нужный частотный диапазон, чтобы их состояния не разрушились до измерения.

Квантовая телепортация не переносит информацию в традиционном понимании, так как квантовое состояние фотона заранее неизвестно. Однако с ее помощью можно телепортировать квантовые состояния, что лежит в основе квантовой криптографии.

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Наука #Наука #Интернет
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