Президент пообещал продолжение переноса крупных компаний из Москвы

Практика переноса офисов крупных компаний из Москвы будет продолжена, возможно, то же будет и с органами управления, сообщил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии».

«Будем это делать, процесс сложный. Будем обязательно работать, чтобы крупные компании перемещались. По стране нужно распределять производственные компании, органы управления», — ответил Путин на вопрос журналиста телеканала «Енисей» Дмитрия Новикова, будет ли продолжена эта практика после переноса офиса «РусГидро» в Красноярск.

По словам президента, в этом нуждаются и Красноярск, и другие центры, «чтобы там налоговая составляющая заработала поярче».

Ведущая программы Александра Суворова вспомнила, что высказывались идеи о переносе столицы России в Красноярск.

Путин ответил, что среди вариантов назывались Красноярск и Иркутск, а также вспомнил, что еще Петр I думал, где разместить столицу, и выбирал между Санкт-Петербургом и Таганрогом.