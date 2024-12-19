НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент пообещал продолжение переноса крупных компаний из Москвы

Источник:
Sibnet.ru
299 3

Практика переноса офисов крупных компаний из Москвы будет продолжена, возможно, то же будет и с органами управления, сообщил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии».

«Будем это делать, процесс сложный. Будем обязательно работать, чтобы крупные компании перемещались. По стране нужно распределять производственные компании, органы управления», — ответил Путин на вопрос журналиста телеканала «Енисей» Дмитрия Новикова, будет ли продолжена эта практика после переноса офиса «РусГидро» в Красноярск.

По словам президента, в этом нуждаются и Красноярск, и другие центры, «чтобы там налоговая составляющая заработала поярче».

Ведущая программы Александра Суворова вспомнила, что высказывались идеи о переносе столицы России в Красноярск.

Путин ответил, что среди вариантов назывались Красноярск и Иркутск, а также вспомнил, что еще Петр I думал, где разместить столицу, и выбирал между Санкт-Петербургом и Таганрогом.

Еще по теме
Путин прокомментировал замедление YouTube
Путин согласился на мирные соглашения с любыми властями в Киеве
Путин назвал причины роста цен на продукты
Более 2 миллионов обращений поступило к прямой линии с Путиным
смотреть все
Политика #Россия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Какую форму имеет Вселенная
Богатство Илона Маска превысило бюджет России
Путин рассказал, где проходит линия фронта борьбы с Россией
Начальник войск РХБЗ генерал Кириллов погиб при взрыве в Москве
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.