Российские регионы начнут проверять ОСАГО с помощью камер

Проверку наличия у автомобилистов полисов ОСАГО с помощью дорожных камер запустят в следующем году в Москве, Свердловской и Волгоградской областях.

Пилотный проект по автоматической проверке ОСАГО заработает с 1 марта 2025 года, сообщил руководитель «Национальной Страховой Информационной Системы» Николай Галушин, передает «Журнал Авто.ру».

По его словам, настроенные на проверку ОСАГО камеры будут сканировать весь поток машин без исключения. Эксперимент продлится 12 месяцев. При этом первые штрафы будут выписаны не раньше осени 2026 года.

Все едущие по улицам машины будут фотографироваться дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставит номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО.

Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос. При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.