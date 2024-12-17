Продолжительные новогодние праздники начнутся 29 декабря 2024 года и продлятся до 8 января 2025 годы, то есть целых 11 дней.

Последняя рабочая неделя в декабре будет шестидневной: с 23 декабря (понедельник) по 28 декабря (суббота).

В производственном календаре 2024 года субботу 28 декабря перенесли на понедельник 30 декабря. Вторник 31 декабря станет нерабочим за счет переноса с 7 января 2025 года. Это сделано, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных

«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — ответил министр труда Антон Котяков РИА Новости на вопрос, можно ли сделать сокращенным рабочий день в субботу, 28 декабря.

Затем страну ждут новогодние праздники: с 1 по 6 и 8 января, 7 января отмечают Рождество Христово.

Первая рабочая неделя после длинных каникул будет короткой, двухдневной. Выходить на работу нужно 9 января (четверг).

Производственный календарь на 2025 год